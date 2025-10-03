Santa Marta se paraliza por disputa administrativa entre empresa Transporte Sensación y la Terminal

Santa Marta

La ciudad de Santa Marta registra un nuevo colapso en su movilidad, luego de que trabajadores de la empresa Transporte Sensación protagonizaran una protesta que paraliza parcialmente la Terminal de Transportes y genera el bloqueo de la Troncal del Caribe, uno de los corredores viales más importantes de la región Caribe.

La manifestación es una respuesta directa a una decisión de la administración de la terminal, que restringió el ingreso de los buses de servicio especial pertenecientes a Sensación, argumentando un presunto incumplimiento contractual. La medida ha generado fricciones entre la empresa y las autoridades administrativas del transporte, derivando en una situación que ha afectado a cientos de pasajeros y generado fuerte congestión vehicular en la zona.

La versión de la Terminal: “Incumplieron contrato”

En un comunicado oficial, la Terminal de Transportes de Santa Marta indicó que la restricción obedece al cumplimiento de los lineamientos legales que permiten operar únicamente a vehículos intermunicipales dentro del recinto.

Según su gerencia, la medida fue tomada luego de identificar presuntas irregularidades contractuales por parte de Transporte Sensación, y aseguran que, pese a intentos previos por socializar la decisión con la empresa, no se logró acuerdo alguno.

“La Terminal está obligada a cumplir con la reglamentación nacional. No podemos permitir el ingreso de vehículos que no estén autorizados bajo la figura de transporte intermunicipal. Esta decisión se ajusta a la ley”, expresó uno de los voceros de la terminal samaria.

Transporte Sensación se defiende: “Nos están dejando sin sustento”

Desde la otra orilla, trabajadores y directivos de Transporte Sensación aseguran que la medida de la Terminal es arbitraria y afecta directamente la estabilidad económica de decenas de familias que dependen del servicio especial que prestan.

La gerente de la empresa, Nairobi Alvarado Rodríguez, manifestó que invirtieron alrededor de 100 millones de pesos en la adecuación de un parqueadero interno dentro de la Terminal, el cual ahora no pueden utilizar debido a decisiones administrativas que consideran “injustas” y posiblemente motivadas por intereses políticos.

“Nos están sacando de manera unilateral. Esto compromete la operación de nuestros vehículos, deja sin ingresos a nuestros trabajadores y pone en riesgo la continuidad de la empresa”, señaló el vocero de Sensación.

Así las cosas, mientras ese conflicto avanza sin solución, los usuarios del sistema de transporte han sido los principales perjudicados. Decenas de pasajeros reportaron haber quedado varados en la Troncal del Caribe, sin posibilidad de ingresar a la Terminal ni abordar buses de manera segura.