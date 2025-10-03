Salsa al Parque 2025: horarios, artistas y actividades

Farándula

Este fin de semana, el Parque Simón Bolívar se convierte en el epicentro de la salsa con la edición 26 de Salsa al Parque, un evento gratuito organizado por Idartes que reúne a 20 agrupaciones nacionales, internacionales y distritales, y que este año se consolida como una experiencia cultural integral.

Además de los conciertos, el festival ofrecerá una Zona de Experiencias con actividades para melómanos, coleccionistas, bailarines, lectores, emprendedores y amantes de la buena comida. La entrada es libre para mayores de 18 años, con acceso especial para personas con discapacidad por la carrera 60.

Programación oficial por días y horarios:

Sábado 4 de octubre 2025

  • 12:00 m. – Rueda de casino
  • 12:20 p.m. – Bellacoson (Bogotá)
  • 1:05 p.m. – Luna Llena Salsa Band (Bogotá)
  • 1:50 p.m. – Sonido 70 (Colombia)
  • 2:55 p.m. – La Suprema Corte (Colombia)
  • 4:10 p.m. – Yuri Buenaventura (Colombia)
  • 5:25 p.m. – El Pantera (Colombia)
  • 6:25 p.m. – Manolito Simonet y su Trabuco (Cuba)
  • 7:40 p.m. – Frankie Vázquez (Puerto Rico)
  • 8:55 p.m. – Porfi Baloa y sus Adolescentes (Venezuela)
Domingo 5 de octubre 2025

  • 12:00 m. – Rueda de casino
  • 12:20 p.m. – Orquesta Candombé (Bogotá)
  • 1:05 p.m. – Marea Brava (Colombia)
  • 1:50 p.m. – Alejandro Rincón y La Saloma (Bogotá)
  • 2:35 p.m. – Luis Felipe González (Venezuela)
  • 3:50 p.m. – Estrellas de Buena Vista (Cuba)
  • 5:05 p.m. – Edy Martínez y Privilegio Latino (Colombia)
  • 6:05 p.m. – Mickey Taveras (República Dominicana)
  • 7:20 p.m. – Grupo Galé (Colombia)
  • 8:35 p.m. – Sonora Ponceña (Puerto Rico
Actividades culturales y experiencias destacadas:

Zona de Melómanos y Coleccionistas

  • Sábado: mano a mano femenino entre La Titicó y Carmen Mandinga, con selectores como Dirty Salsa, Carolina Carvajal y Juan Carlos Berrío.
  • Domingo: homenaje a los bares salseros de Bogotá como Galería Café Libro, Mulenze, La 10 y Rumbón Melón, con coleccionistas invitados de Cali y Barranquilla.

Danza y carpa bailable

12 parejas de baile y 6 agrupaciones de escuelas y compañías de salsa activarán al público en ruedas de casino y dinámicas de baile social.

Zona de comidas con parrilladas, opciones vegetarianas y veganas, bebidas y postres típicos.

Emprendimiento y arte urbano

Zona de Arte y Emprendimiento (ZAE) con 10 proyectos de joyería, gráfica, indumentaria y discotiendas.

Intervenciones de arte urbano con artistas como Balbina Sabogal y Chapulín de la Séptima.

Compromiso ambiental

Bajo el lema “Donde la salsa suena, la tierra también respira”, el festival promueve prácticas sostenibles y conciencia ecológica.

Salsa al Parque 2025 no es solo un festival, es una celebración de la identidad salsera de Bogotá, un espacio para el encuentro, la memoria y la diversidad cultural. ¡Prepárate para vivir una vida bien bailada!

