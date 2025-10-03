Willy García será homenajeado en el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico

El cantante colombiano Willy García, considerado el solista de salsa más influyente y vigente del país, será homenajeado este 5 de octubre en la edición 41 del Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, el evento más icónico del género en la Isla del Encanto.

El anuncio se hizo oficial el jueves 2 de octubre durante la conferencia de prensa en San Juan, donde García expresó su emoción: “La salsa para nosotros en Colombia es cultura y ustedes son grandes maestros. Estoy feliz de que la vida me dé esta oportunidad”.

El homenaje se realizará en la Plaza de la Independencia, con la presencia de leyendas como Willie Rosario, Bobby Valentín e Isidro Infante. Rosario, de 101 años, celebró la participación del colombiano con palabras de admiración.

DIA NACIONAL DE LA SALSA 2 2025 WILLY GARCIA CORTESIA WILLY GARCIA Ampliar

Marcos Rodríguez, director de programación de La Zeta 93 FM, confirmó que Willy García será reconocido como una de las voces que mantiene viva la esencia de la salsa en América Latina y el mundo.

Este homenaje reafirma el papel de Willy García como embajador de la salsa colombiana en la escena internacional.