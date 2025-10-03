Padre de Luna Barreto detenida en Israel, confía en que su hija sea deportada y regrese a salvo

Sogamoso

En medio de la incertidumbre por la detención de Luna Barreto en Israel, su padre, Manuel Barreto, aseguró que la familia tiene información limitada sobre la situación de la joven sogamoseña y pidió que se respete su integridad física y mental.

“En este momento no tenemos mucha información acerca de Luna. Lo que nos ha dicho la Cancillería es que el grupo retenido, que son más de 500 personas, estaría siendo trasladado a una cárcel en la frontera con Egipto. Creemos que la deportación se dará allí, pero no sabemos si directamente desde Israel o hacia territorio europeo”, explicó en diálogo con Caracol Radio.

El padre también aclaró que su hija no salió del país exportada: “Desde 2021, cuando cumplió 20 años, decidió recorrer el mundo. Quiero desmentir que sea exiliada, no lo es. Ella salió por sus propios medios, tiene una vocación artística y eso la llevó a vincularse con asociaciones culturales y de derechos humanos”.

Manuel Barreto relató que Luna conoció a un joven palestino periodista con quien se fue a vivir a Jordania. En ese país trabajó en proyectos de ayuda humanitaria para niños refugiados palestinos, experiencia que la motivó a sumarse a la flotilla en la que fue detenida.

Sobre su futuro, señaló: “Quisiéramos que, si la deportan, sea a Colombia, pero entendemos que también podría querer volver a Jordania, porque allá está su esposo y su vida. Lo importante es que esté fuera de peligro. Estamos en vilo, mandándole buena energía y esperando que pronto esté con nosotros”.

Familiares y amigos de Luna Barreto convocaron una nueva jornada de apoyo este viernes a las 5:00 de la tarde en el parque 6 de Septiembre de Sogamoso para exigir su liberación.

Se espera que la joven sea deportada este fin de semana a un país de Europa.