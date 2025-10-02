Con plantón organizaciones sociales de Sogamoso piden liberación de Luna Barreto, detenida en Israel

Luna Valentiva Barreto es la sogamoseña que fue detenida por Israel cuando se dirigía a Gaza en la flotilla que llevaba ayuda / Foto: Suministrada.

Tunja

El mundo está pendiente de las personas que fueron detenidas por Israel y que hacían parte de la flotilla de ayuda para Gaza entre las que hay dos colombianas.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en nombre del Gobierno y del pueblo de Colombia rechaza, en los más drásticos términos, el secuestro en aguas internacionales, por parte de la fuerza armada israelí y en plena violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra, de las ciudadanas colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya", sostuvo en un comunicado.

Tras conocerse la noticia, el presidente, Gustavo Petro, ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en el país, pese a que no existen relaciones desde mayo de 2024 cuando rompió con el Estado judío.

Manuela Bedoya es líder en restitución de derechos a víctimas del conflicto armado colombiano, mientras que Luna Barreto es educadora social, activista por la tierra oriunda de Sogamoso.

El concejal de Sogamoso, Hernán Triana conoce a Luna y comentó que sabe de ella.

“Luna, es una joven artista de la ciudad Sogamoso, hizo parte de muchos procesos culturales y sociales de voluntariado humanitario hace un tiempo y hace parte de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. Ellos llevaban comida, agua y medicamentos”.

Frente al plantón que se realizará en Sogamoso, esto dijo e concejal del Pacto Histórico.

“Estamos convocando a todas las personas conocidas, familiares, amigos, simpatizantes que les conmueve esta causa humanitaria. Vamos a estar a las 6 de la tarde en el parque de la Villa. Estamos exigiendo que el Gobierno de Israel respete los tratados internacionales, la ayuda humanitaria es completamente legal y el hambre como estrategia de guerra no está permitida. Ellos son civiles, no hacen parte de ningún ejército, de ningún grupo armado, no son terroristas, son personas que hacen parte de un proceso humanitario”.

Dijo el concejal que están convocando a los amigos y familiares para que se sumen al plantón.