“Los colombianos crecimos con una herida común. Pero nunca supimos lo que pasó” Natalia Reyes

Este rodaje de la película ‘Noviembre’, gira en torno a la historia de Clara Elena Enciso, la única sobreviviente de la toma al Palacio de Justicia realizada por el comando guerrillero M-19. Natalia Reyes, productora y protagonista de la cinta, aseguró que es el resultado de una investigación iniciada por Tomás Corredor (el director) y Diana Bustamante, la cual lleva cerca de 12 años dando desarrollo a esta producción.

Según la protagonista, en este proyecto era fundamental el ser muy responsables sobre la información que se contaría, pues Clara Enciso, luego de sobrevivir al histórico hecho, se exilió a México y, por tanto, la información acerca de ella no era muy clara. Dentro de la investigación realizada, se recurrió a libros como el que fue escrito por Olga Behar, llamado ‘Noches de humo’. Gracias a este proceso, lograron encontrar hechos como que, por ejemplo, la sobreviviente fumaba mucho, lo que le causó un cáncer de pulmón, y como último hecho de conocimiento, se estableció que, aparentemente, ya habría fallecido.

Historia de Colombia

Reyes comentó, que el equipo se sentía muy orgulloso del producto logrado, pues dentro de las repercusiones que causó, el filme generó muchas preguntas en las personas, y no juicios ni conclusiones. Por lo que la protagonista aseguró que es, justamente lo que se buscaba, revivir este diálogo que une a las personas como colombianos y humanos, bajo el marco de un hecho que marcó la historia del país.

Además, añadió que esta es una herida que no ha cerrado por completo en los colombianos, pues aún existen muchos asuntos por resolver. Reyes completo que el país se encuentra en un momento donde revisitar este tipo de hechos es fundamental, justamente para que no se vuelva a repetir.

Honrar a los fallecidos

Complementado la afirmación de tratar la información con mucha responsabilidad, la protagonista comentó que luego de 12 años de investigación, existen mucha información entre testimonios, actas de gobierno, juzgados, entre otros, lo que en algún punto, resulta en información que termina contradiciéndose, y por esto, se debe hilar por medio de los comunes denominadores que se van encontrando.

Además, este proyecto se realizó también, bajo la idea de honrar la memoria de todas las personas que fallecieron y que desaparecieron en el hecho, que fueron más de 100 sin contar las personas que nunca fueron encontradas. Con base en esto, la producción que se estaba realizando en México, era iniciada cada día encendiendo una vela, poniendo el rodaje bajo el servicio y la memoria de las víctimas.

En cuanto a esto, Reyes también comentó que, sin quitar responsabilidad a quienes perpetraron los hechos, en cierto punto las personas que se encontraban en el sitio, dejaron de pertenecer a un bando, ya no eran civiles o guerrilleros, pues al final, simplemente eran seres humanos.

