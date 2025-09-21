“El arte me salvó la vida”, Yesenia Valencia, actriz y directora de SmartFilms

La actriz y gestora cultural Yesenia Valencia es la fundadora y directora de SmartFilms, el festival de cine hecho con celulares que este 2025 celebra su edición número 11. En conversación con Alfonso Ospina en El Personaje de la Semana de Caracol Radio, Valencia relató cómo este sueño “loco” de hacer películas con teléfonos móviles se convirtió en un fenómeno cultural que ha impactado a miles de jóvenes en Colombia.

“El cine es excluyente, cuesta mucho producir, es de nicho. Por eso pensamos: ¿por qué no democratizarlo con algo que todos tenemos en la mano? Un celular”, explicó.

Este año, SmartFilms recibió más de 2.750 cortometrajes, de los cuales 900 serán proyectados desde el 25 de septiembre en Bogotá, principalmente en salas de Cine Procinal en el centro comercial Vima. Además de las exhibiciones, el festival contará con charlas, conferencias, música en vivo, experiencias interactivas y la presencia de grandes figuras del cine mundial como Fernando Trueba, Pedro Solís y Cuba Gooding Jr.

“Lo más importante no es la película, es el proceso”

SmartFilms no solo es un festival, sino una plataforma de formación y emprendimiento audiovisual. “Nos interesa más el detrás de cámaras que el corto. Queremos ver cómo se hizo, quién lo hizo, desde dónde”, dice Valencia. Por eso, el festival ha sido catalogado como el más incluyente y democrático del mundo por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en 2021.

Además de la edición nacional, SmartFilms ha desarrollado versiones locales en Medellín, Barranquilla y próximamente en Bogotá, con apoyo de alcaldías y cámaras de comercio. Solo en Medellín, capacitaron a 4.000 jóvenes en producción audiovisual y emprendimiento digital. Hoy, más de 70 de ellos ya están facturando como productores independientes, con ingresos entre 2 y 10 millones de pesos mensuales.

“Las ideas lindas mueren si no tienen modelo de negocio. Por eso montamos una empresa, con contador, abogado y estructura. El arte también puede ser una industria”, asegura Yesenia.

“SmartFilms nació porque a mí me salvó el arte”

La historia personal de Yesenia Valencia es tan poderosa como el festival que lidera. Nació y creció en la Comuna 13 de Medellín, uno de los sectores más violentos del país en los años 90. A los 17 años decidió irse a Bogotá con 2 millones de pesos, escapando de una violencia que le arrebató amigos y pareja. Allí estudió actuación, trabajó como bailarina y profesora, y se formó en negocios.

“Mi mamá me metió a estudiar arte desde los 7 años. Eso me salvó. Me mostró que había otro mundo. Por eso creo tanto en los jóvenes. Por eso creo en Colombia”.

Yesenia recuerda cómo logró sacar a su familia de la comuna un día antes de que ocurriera la Operación Orión, una de las más sangrientas del conflicto urbano en Medellín. Hoy, reconoce que la transformación de su entorno fue posible en parte gracias a la acción del Estado, pero sobre todo por la acción cultural.

Para Yesenia, cada cortometraje enviado a SmartFilms es una historia de vida. Algunos relatos la han marcado profundamente, como el corto de una niña que se corta el cabello tras años de abuso, o el de la comunidad de Chilbí, un pueblo que no aparecía en los mapas oficiales de Colombia hasta que su historia fue contada en el festival.

“Hace 70 años unos campesinos no fueron escuchados y nació la guerrilla. SmartFilms existe para que la gente saque lo que tiene en el estómago y sea escuchada”.

Todos los cortos ganadores pueden verse en DITU, la plataforma gratuita de Caracol Televisión, donde también está disponible una selección de experiencias SmartFilms.

La nueva edición del festival arranca el jueves 25 de septiembre en Bogotá. Las actividades académicas, culturales y cinematográficas se extenderán por tres días, con una agenda diseñada para creadores, espectadores y curiosos del cine hecho con celulares.

“No se pierdan nada. Tenemos conferencias, música, películas, experiencias interactivas. Todo está pensado para encontrarnos, compartir y creer en el poder de las historias”, concluye Valencia.