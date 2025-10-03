“La educación debe ser vista como una palanca de crecimiento para las regiones” Lucía Solano

En el octavo encuentro de ‘El futuro de la Educación en Colombia’ organizado por Prisa Media, Lucía Solano, vicerrectora de crecimiento del Politécnico Grancolombiano, señaló que el país enfrenta enormes desafíos en materia de acceso y transición de la educación media a la superior, lo que obliga a las instituciones a trabajar de manera articulada con el sector privado para entregar programas que respondan a las necesidades y desafíos de las regiones del país.

En ese sentido, destacó la importancia de que las universidades desarrollen contenidos académicos que respondan a las dinámicas productivas de los 32 departamentos y más de 1.100 municipios del país, con el fin de impulsar la innovación y el crecimiento regional. Así mismo, subrayó que la inteligencia artificial debe ser asumida como parte de la cultura y no solo como herramienta tecnológica, abriendo oportunidades para nuevas profesiones y empresas en Colombia.

A continuación, la entrevista completa: