“La educación debe recuperar su rol misional: la formación integral del ser”: Luz Adriana Osorio

La directora de Conecta-TE subrayó la necesidad de responder a la actualización y reconversión laboral en Colombia. | Foto: Caracol Radio

En el marco de ‘El Futuro de la Educación en Colombia’,organizado por Prisa Media, Luz Adriana Osorio, directora de Conecta-TE de la Universidad de los Andes, aseguró que la articulación entre la academia y el sector productivo es esencial para crear programas pertinentes en diferentes modalidades. A su criterio, las universidades deben ir más allá de la formación inicial de los jóvenes y responder a las necesidades de actualización y reconversión laboral de quienes ya hacen parte del sector productivo.

Así mismo, insistió en que la formación de personas críticas y comprometidas exige tiempo y esfuerzo y que solo mediante un trabajo conjunto se pueden generar experiencias de aprendizaje con impacto real en la sociedad y el país.

Acá la entrevista: