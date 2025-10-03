“La educación debe recuperar su rol misional: la formación integral del ser”: Luz Adriana Osorio
Para la directora de Conecta-TE de la Universidad de los Andes, el sistema educativo debe priorizar la formación integral por encima de la transmisión de conocimientos.
En el marco de ‘El Futuro de la Educación en Colombia’,organizado por Prisa Media, Luz Adriana Osorio, directora de Conecta-TE de la Universidad de los Andes, aseguró que la articulación entre la academia y el sector productivo es esencial para crear programas pertinentes en diferentes modalidades. A su criterio, las universidades deben ir más allá de la formación inicial de los jóvenes y responder a las necesidades de actualización y reconversión laboral de quienes ya hacen parte del sector productivo.
Así mismo, insistió en que la formación de personas críticas y comprometidas exige tiempo y esfuerzo y que solo mediante un trabajo conjunto se pueden generar experiencias de aprendizaje con impacto real en la sociedad y el país.
Acá la entrevista: