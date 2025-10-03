Gremio de moda en Santander hace un llamado a la Junta Directiva de Neomundo, ¿por qué? / Foto: Neomundo

Una fuerte polémica se desató en el sector empresarial y gremial de Santander luego de que Franky Guevara, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Confecciones, capítulo Santander, alzara su voz en representación de varios sectores productivos para denunciar presuntas irregularidades en la administración del centro de eventos y convenciones Neomundo, gerenciado por Tatiana Rueda.

En entrevista exclusiva Guevara expuso una serie de hechos que según él evidencian una gestión excluyente, arbitraria y financieramente cuestionable, afectando directamente la realización de eventos clave para el desarrollo económico regional.

Según Guevara desde 2022 se ha solicitado formalmente un espacio en Neomundo para realizar el único evento de moda infantil al por mayor del departamento, sin recibir una respuesta positiva, pese a contar con el respaldo unánime del Concejo de Bucaramanga.

“Ese año no se hizo ningún evento, la gerente argumentó que ya había otros compromisos, pero al final no se realizó nada. Era una oportunidad vital para recuperar la plataforma comercial de la confección en Santander”, afirmó Guevara.

El dirigente hizo un fuerte llamado a la Junta Directiva de Neomundo, que se reunió de manera extraordinaria este viernes para que se revisen con rigurosidad los estados financieros de la entidad.

“Hay denuncias de que los gastos están por encima del 90%. Neomundo triplicó costos y no genera utilidades. ¿Dónde están esas utilidades? Que lo explique la gerente y que se rinda cuentas”, exigió Guevara.