“Se necesita refrescar la gerencia de Neomundo”: Franky Guevara
En 2023 fue el último año en el que la Cámara de las Confecciones pudo hacer un evento en Neomundo.
Bucaramanga
Luego de que se conociera la decisión de citar de manera extraordinaria a la junta directiva de Neomundo han habido diferentes de voces en apoyo y en rechazo a la gestión que ha venido desarrollando Tatiana Pardo en la gerencia del centro de convenciones.
Desde la Cámara Colombiana de Confecciones - Capítulo Santander, el presidente ejecutivo Franky Guevara, aseguró que ellos han tenido varias dificultades para el desarrollo de eventos de moda en el centro de convenciones por ‘trabas’ y altos costos por lo que la última feria se realizó allí en el 2023.
"Nosotros lo hicimos en el 2023 debido a que el alcalde del momento Juan Carlos Cárdenas intervino y le pidió a la señora que nos asignara un espacio. Ella lo hizo pero pasaron cosas muy complicadas como, por ejemplo, a las 6 de la tarde, cuando está lleno eso de compradores nacionales e internacionales firmando pedidos, la señora bajó los tacos de la luz aludiendo que era hasta las 6 el servicio", señaló Guevara.
Por eso, desde este gremio reiteran la necesidad de refrescar la gerencia de Neomundo y apoyan la citación a la junta extraordinaria para este viernes.