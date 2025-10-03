“Se necesita refrescar la gerencia de Neomundo”: Franky Guevara

Bucaramanga

Luego de que se conociera la decisión de citar de manera extraordinaria a la junta directiva de Neomundo han habido diferentes de voces en apoyo y en rechazo a la gestión que ha venido desarrollando Tatiana Pardo en la gerencia del centro de convenciones.

Desde la Cámara Colombiana de Confecciones - Capítulo Santander, el presidente ejecutivo Franky Guevara, aseguró que ellos han tenido varias dificultades para el desarrollo de eventos de moda en el centro de convenciones por ‘trabas’ y altos costos por lo que la última feria se realizó allí en el 2023.

"Nosotros lo hicimos en el 2023 debido a que el alcalde del momento Juan Carlos Cárdenas intervino y le pidió a la señora que nos asignara un espacio. Ella lo hizo pero pasaron cosas muy complicadas como, por ejemplo, a las 6 de la tarde, cuando está lleno eso de compradores nacionales e internacionales firmando pedidos, la señora bajó los tacos de la luz aludiendo que era hasta las 6 el servicio", señaló Guevara.

Por eso, desde este gremio reiteran la necesidad de refrescar la gerencia de Neomundo y apoyan la citación a la junta extraordinaria para este viernes.