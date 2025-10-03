El Comité Intergremial de Santander pide a la gobernación mantener a la actual gerente de Neomundo

Bucaramanga

El Comité Intergremial de Santander expresó públicamente su respaldo a la gestión de Tatiana Pardo al frente de Neomundo, en medio de la discusión sobre su continuidad como gerente de este centro de convenciones en Bucaramanga. El pronunciamiento se dio tras la convocatoria de la Gobernación de Santander a una junta directiva que evaluará la permanencia de la funcionaria.

Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander y vocero del Comité, señaló que “difícilmente los gremios se pronuncian a favor de un funcionario, pero en este caso la doctora Tatiana Pardo ha hecho una extraordinaria labor”. Según explicó, bajo su liderazgo Neomundo ha aumentado el número de eventos, mejorado sus ingresos y fortalecido su reconocimiento en la ciudadanía.

El dirigente resaltó que la naturaleza de este recinto exige una gestión de largo plazo, con capacidad de planear y asegurar eventos que requieren años de trabajo previo. “Este tipo de entidades sólo pueden lograr resultados si cuentan con personal idóneo y con vocación de largo plazo; de lo contrario, no tendrán el desempeño requerido para atraer convenciones a Bucaramanga”, afirmó.

Frente a las razones detrás de la convocatoria de la junta, Remolina mencionó que la llegada de un nuevo alcalde encargado podría implicar ajustes en el equipo administrativo, pero enfatizó que cualquier decisión debe sustentarse en la evaluación objetiva de los resultados. “Lo que funciona, cuidémoslo y protejámoslo”, concluyó.