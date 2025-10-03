Este podría ser el papel de la IA en la educación, según iM-PROVE

Carlos Javier Amaya, director de Innovación y Desarrollo Educativo de Improve, señaló durante El Futuro de la Educación que, en Colombia, las brechas educativas siguen limitando el acceso a oportunidades. “Los estudiantes de menores ingresos llegan a la educación superior sin competencias básicas en pensamiento lógico o lectura, lo que incrementa la deserción”, ejemplificó, añadiendo que se trata de un fenómeno que persiste desde hace más de dos décadas y que requiere soluciones que permitan rutas de aprendizaje más personalizadas y efectivas.

El experto destacó que la inteligencia artificial puede ser decisiva para transformar el sistema, aunque el acceso a la tecnología aún es limitado. En ese sentido, resaltó la importancia de iniciativas como el proyecto Atenea de la Secretaría de Educación, que impulsa microcertificaciones, así como las alianzas entre universidades y empresas, para que los estudiantes fortalezcan sus habilidades y logren permanecer en su formación.

Vea acá la entrevista: