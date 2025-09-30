Festival El Dorado 2025 reunirá en Colombia a los grandes referentes de la industria creativa

El próximo 1 y 2 de octubre, el Festival El Dorado 2025 se celebrará en el Club Altos del Chicalá, en Anapoima (Cundinamarca), con una agenda que reunirá a líderes nacionales e internacionales de la publicidad, el marketing, la comunicación y la creatividad. Durante dos jornadas, el encuentro ofrecerá conferencias, mentorías, premiaciones y experiencias que pondrán en diálogo las tendencias emergentes y los desafíos que definirán el futuro de la industria.

En un país donde las industrias creativas y culturales aportaron en 2024 el 12,13 % del valor total de la economía (según cifras del DANE), este espacio cobra mayor relevancia como escenario para visibilizar el talento, anticipar transformaciones y proyectar el impacto que las ideas generan en los negocios y la cultura.

La programación abrirá con See It Be It Latam, iniciativa que impulsa el liderazgo de mujeres y personas no binarias en América Latina, y continuará con charlas de referentes internacionales sobre construcción de marca, bienestar como experiencia, diseño transformador, el futuro del podcast y la creatividad en contextos de incertidumbre. El cierre de la primera jornada incluirá la entrega de los trofeos de Cannes Lions a las agencias colombianas premiadas.

El segundo día estará dedicado a reflexionar sobre el comercio creativo como motor de los negocios, la música como laboratorio cultural, la publicidad como herramienta de inclusión y el valor de la imperfección frente a la inteligencia artificial. El programa culminará con la ceremonia de los Premios El Dorado y un concierto en vivo de Systema Solar.

“El Festival busca que la conversación explore cómo la creatividad seguirá transformando negocios y cultura en un contexto marcado por la innovación tecnológica, sin perder de vista lo esencial: el talento humano”, aseguró Paula Feged, directora ejecutiva del evento.

Consolidado como un espacio de formación, networking y visibilidad, El Dorado no solo premia ideas, sino que impulsa la innovación, la inclusión y la sostenibilidad como ejes de un ecosistema creativo, competitivo y diverso con proyección internacional. La programación completa está disponible en la página oficial del Festival El Dorado.