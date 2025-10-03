Esta es la planta que imita olor de hormigas heridas para atraer polinizadores: nuevo descubrimiento

El investigador Ko Mochizuki, de la Universidad de Tokio, presentó junto a su equipo un descubrimiento que está transformando la comprensión del ‘mimetismo floral’.

Cabe destacar que el término ‘mimetismo floral’, se refiere a una estrategia evolutiva en la que una planta imita física o químicamente a otra especie, con el fin de engañar a polinizadores como insectos.

La protagonista del hallazgo es ‘Vincetoxicum nakaianum’, una planta nativa de Japón reconocida por la ciencia hace apenas un año.

En su estudio más reciente, publicado en la revista ‘Current Biology’, se descubrió que esta especie desarrollo una estrategia única para imitar el olor que emiten las hormigas cuando son atacadas por arañas.

Por otra parte, este aroma funciona como un poderoso señuelo para las moscas clorópidas, insectos que se sienten atraídos por las feromonas de alarma liberadas por las hormigas heridas.

Al acercarse en busca de alimento, las moscas terminan cumpliendo un rol determinante en el ciclo reproductivo de la planta porque transportan el polen entre sus flores. El caso de ‘Vincetoxicum nakaianum’ constituye el primer registro científico de una planta capaz de reproducir olores propios de insectos en estado de estrés.

¿Por qué este ‘mimetismo floral’ es relevante?

El mimetismo en plantas ha sido documentado en diversos casos, como flores que simulan colores o formas de otros organismos para atraer polinizadores.

No obstante, hasta hace poco no se había comprobado que una especie fuera capaz de imitar a las hormigas.

Este descubrimiento ha resultado especialmente relevante, ya que las hormigas son uno de los grupos más abundantes en el planeta y desempeñan un rol central en múltiples cadenas tróficas al ser presas de numerosos depredadores.

Mochizuki realizó sus observaciones en el Jardín Botánico de Koishikawa, donde notó una notable concentración de moscas alrededor de las flores de ‘Vincetoxicum nakaianum’.

Intrigado por este comportamiento, planteó la hipótesis de que las flores imitaban el olor de insectos muertos o heridos. Tras comparar diversos aromas, descubrió que el olor de las flores coincidía de manera sorprendente con el de las hormigas atacadas por arañas.

De esta manera, el resultado explicó por qué las moscas clorópidas eran atraídas y, sin proponérselo, actuaban como polinizadoras de la planta.

¿Hacia dónde se dirige la investigación de Mochizuki?

El descubrimiento de ‘Vincetoxicum nakaianum’ abre una nueva perspectiva para comprender cómo evoluciona el ‘mimetismo floral’ en los ecosistemas.

Para Mochizuki, este hallazgo es apenas el inicio de un campo de estudio prometedor. Su equipo ya proyecta analizar el trasfondo genético y evolutivo de la planta, comparándola con especies emparentadas dentro del mismo género, con el fin de identificar qué mecanismos moleculares hicieron posible esta habilidad única.

Desde otra perspectiva, el investigador también plantea una pregunta más amplia: ¿podrían existir otras plantas, incluso de grupos no relacionados, que hayan desarrollado estrategias similares para atraer a polinizadores mediante la imitación de olores de insectos en peligro?

Finalmente, cabe resaltar que explorar esta posibilidad permitiría descubrir nuevas formas de interacción ecológica y ampliar el conocimiento sobre la diversidad de adaptaciones evolutivas. Mochizuki resaltó que la ciencia avanza gracias a la mezcla entre preparación rigurosa y azar, y que la observación cuidadosa de la naturaleza sigue revelando conexiones invisibles entre plantas, insectos y depredadores.