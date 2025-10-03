Nueva facultad de Inteligencia Artificial empezará a construirse en Zipaquirá

En Zipaquirá se instaló la piedra para la facultad de Inteligencia Artificial. Cortesía: Ministerio de las TIC

El evento contó con la participación del presidente Gustavo Petro, el ministro de educación, Daniel Rojas, la ministra de las TIC, Carina Murcia, el alcalde del municipio Fabián Rojas García y el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, en donde el tema central fue la Inteligencia Artificial, sus alcances e importancia.

El proyecto, que cuenta con una inversión superior a los $131 mil millones y se materializa mediante un contrato con Findeter, busca posicionar al municipio como un epicentro de innovación y desarrollo tecnológico en Colombia y América Latina.

“Hoy instalamos la primera piedra de un proyecto que trasciende lo académico. Esta facultad será un lugar para que nuestras juventudes sueñen, para que nuestros emprendedores y emprendedoras creen, y para que el país dé un paso firme hacia un futuro donde la transformación digital se traduzca en bienestar y en más oportunidades para cada colombiano y colombiana”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia.

La nueva facultad ofrecerá programas de alfabetización en inteligencia artificial para la ciudadanía, formación técnica y tecnológica, pregrados, maestrías y doctorados en ciencia de datos e IA aplicada, así como diplomados, especializaciones y capacitación para docentes y servidores públicos.

El gobierno destacó que la iniciativa promoverá la formación temprana en esta área desde los grados 10 y 11, garantizando continuidad hacia la educación superior y mejores oportunidades de empleabilidad.

Según lo dicho durante el evento, se espera que la facultad comience operaciones en diciembre de 2026.