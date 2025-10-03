Educación

“En educación, cualquier esfuerzo de alinear lenguajes y culturas es fundamental”: Víctor Malagón

Para el vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, la toma de acciones con una visión a largo plazo es clave para responder a los retos que plantea El Futuro de La Educación.

|Foto: Caracol Radio

|Foto: Caracol Radio

El Futuro de la Educación en Colombia, presentado por Prisa Media, abrió la puerta a reflexionar sobre la transformación de la educación superior en la actualidad. Víctor Hugo Malagón, vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, por ejemplo, se refirió a la complejidad de los retos culturales y la necesidad de tener una visión a largo plazo para abordarlos.

Actualmente, para Malagón, la pertinencia de las universidades se posiciona en un lugar superior, por lo que la articulación entre la educación superior, empresariado, Estado y sociedad es fundamental.

Aquí puede ver la entrevista completa:

