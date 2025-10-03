El uso de tecnología será fundamental en las elecciones de 2026, asegura el registrador nacional

Pereira

Desde Pereira, el registrador Nacional, Hernán Penagos, señaló que están dadas las garantías para las elecciones que se vienen, entre ellas, Consejos de Juventud, presidencia y Congreso y señaló que la tecnología será fundamental para garantizar la transparencia de estos procesos electorales.

Agregó que la biometría facial y la utilización de la huella dactilar, a la hora del sufragio serán importantes para evitar delitos como la suplantación o falsa identidad.

“Vamos a tener el año entrante biometría facial, para identificar a la ciudadanía a través del rostro y dejar de lado cualquier duda de suplantación o falsa identidad. En segundo lugar, hay un tema que es determinante, vamos a publicar todas las actas electorales de cada una de las mesas de Colombia, lo que se conoce como E14, 760 mil en el caso de Senado y Cámara de Representantes y 370 mil en el caso de Presidencia de la República.”

El registrador manifestó, que las elecciones de Congreso y Presidencia en su primera vuelta cuestan alrededor de 2.1 billones de pesos, y la segunda vuelta, si la hay, costará aproximadamente 900 mil millones.

