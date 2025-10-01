Avanza la construcción del Coliseo Multipropósito de Pereira, la ejecución ya supera el 30 %

Pereira

La obra de este escenario deportivo y cultural que ya alcanza el 38 % de obra física y el 53,87 % en la ejecución presupuestal, cuenta con una inversión aproximada de $14.000 millones.

El proyecto, iniciado en enero del 2025, contempla una inversión total de $28.228 millones, de los cuales $26.111 millones están destinados al contrato de obra y $2.116 millones a la interventoría.

El coliseo tendrá una capacidad para recibir a 1.500 espectadores en un área de 6.000 m², lo que permitirá albergar competencias locales, nacionales e internacionales en disciplinas como fútbol sala, fútbol de salón, baloncesto, voleibol, bádminton, esgrima y deportes de combate, además de actividades culturales y recreativas.

De acuerdo con Rodolfo Arenas, arquitecto de la Secretaría de Deporte y Recreación, la obra atraviesa una etapa clave con la instalación de columnas estructurales y el inicio de la fase arquitectónica.

“Estamos en una etapa bien especial porque se están realizando los izajes de las columnas que hacen la estructura principal del escenario y nos preparamos para empezar a conformar toda la parte arquitectónica, que va a buscar que podamos tener cubierta”

El proyecto también ha dinamizado el empleo en la capital risaraldense, con la vinculación de más de 120 trabajadores, entre ellos madres cabeza de hogar, población indígena y afrodescendiente. Se destacan 64 empleos directos en la parte administrativa, mientras que el resto corresponde a empleos indirectos.

Aunque no hay una fecha establecida para la entrega del proyecto, se estima que para el primer semestre del 2026 la obra concluya y pueda ser utilizada por las ligas deportivas de Pereira.