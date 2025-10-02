Pereira fue sede del V Encuentro de La Red Pro: hoja de ruta para el desarrollo desde las regiones

Pereira

La capital risaraldense fue escenario del V Encuentro de la Red PRO, espacio que reunió a empresarios, académicos y representantes institucionales de todo el país con el objetivo de proyectar apuestas estratégicas para el desarrollo de Colombia desde sus regiones.

En el encuentro se presentaron cuatro grandes ejes de acción:

Altillanura agrícola sostenible, con el potencial de convertir a Colombia en líder mundial en producción agrícola gracias a más de siete millones de hectáreas disponibles.

Nearshoring y relocalización productiva, aprovechando la ubicación estratégica, los acuerdos comerciales y la matriz energética limpia del país para atraer inversión y empleo de calidad.

Turismo sostenible, como motor económico y de diversificación, con énfasis en encadenamientos productivos y protección de ecosistemas.

Economía plateada, con un enfoque en infraestructura y servicios para adultos mayores que generen bienestar y nuevas oportunidades laborales.

Retos críticos hacia 2030

Durante el evento también se advirtió sobre desafíos que deberán atenderse en el próximo periodo de gobierno:

En salud, la ausencia de un marco regulatorio de aseguramiento amenaza la sostenibilidad del sistema.

En energía, existe riesgo de un apagón en los próximos dos años .

. En seguridad, el país enfrenta un aumento del 25,6 % en homicidios en 2024 y la presencia de grupos armados que afectan a 26,7 millones de personas .

. En fiscalidad, la deuda pública neta llegó al 60% del PIB, presionando la carga tributaria.

En juventud y educación, persiste una brecha con el 23,5 % de jóvenes entre 15 y 18 años fuera del sistema educativo y laboral, y una cobertura neta en educación media de apenas 50,9 %.

Inversión y proyectos estratégicos

La Red PRO resaltó el impacto de las Obras por Impuestos, que pasaron de $250 mil millones en 2018 a $1,38 billones en 2025, como mecanismo clave para cerrar brechas.

Además, presentó el balance de 11 proyectos de infraestructura habilitante que representan $70,42 billones en inversión. Entre ellos: la Conexión Pacífico–Orinoquía, el dragado del Puerto de Buenaventura, la reactivación ferroviaria, corredores estratégicos como Bogotá–Eje Cafetero–Buenaventura–Ipiales, la navegabilidad del río Magdalena, y líneas de transmisión eléctrica de alta tensión. Actualmente, el 45,5% está en ejecución y el 54,5% en estructuración, con una proyección de 44.200 empleos directos e indirectos y beneficios para 10 millones de colombianos.

Pereira como epicentro

Al cierre, la Red PRO envió un mensaje contundente: el futuro de Colombia depende de fortalecer la democracia, garantizar reglas claras y consolidar una agenda productiva desde los territorios.

Que Pereira haya sido sede de este encuentro nacional resalta su papel como epicentro de diálogo y proyección de estrategias que buscan un crecimiento con equidad para todo el país.