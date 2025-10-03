Ejército destruyó artefacto explosivo instalado por el Clan del Golfo en zona rural de Yarumal

Yarumal, Antioquia

En la vereda La Loma de Ochalí, zona rural del municipio de Yarumal, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional localizaron y destruyeron un artefacto explosivo que habría sido instalado por integrantes del grupo armado organizado del Clan del Golfo.

El hallazgo fue realizado por el equipo de expertos en explosivos y demoliciones, quienes neutralizaron el artefacto de manera controlada, evitando así un posible atentado contra campesinos de la región y unidades de la Fuerza Pública que transitan diariamente por el sector.

Aumento de pie de fuerza en el Norte de Antioquia

De acuerdo con las autoridades militares, este hecho hace parte de las acciones que buscan garantizar la seguridad de la población en el marco del Plan de Campaña Ayacucho, cuyo objetivo principal es la protección de la vida de los civiles en las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

El pasado 14 de septiembre un artefacto explosivo detonó en un tramo de la carretera que conecta Medellín con la Costa Atlántica, en zona aledaña al área urbana de Yarumal. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y continúan investigando los hechos para dar con los responsables del ataque.

El Ejército reiteró su compromiso de continuar con operaciones sostenidas contra las estructuras del Clan del Golfo, y otros grupos armados ilegales, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo la tranquilidad en el norte de Antioquia.