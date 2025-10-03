Copa Libertadores

Copa Libertadores Femenina: Así quedó Cali en el Grupo D, tras empate con Libertad

Las vigentes campeonas del fútbol colombiano dejaron escapar la victoria ante el club paraguayo.

Cali empató 1-1 con Libertad en su estreno en la Copa Libertadores Femenina / Twitter: @CaliFemenino.

Deportivo Cali empató 1-1 con Libertad de Paraguay en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en su estreno en el Grupo D de la Copa Libertadores Femenina de Argentina.

Las vallecaucanas se adelantaron en el marcador muy temprano, a los 15 minutos, tras una anotación de Angie Salazar. El empate de las paraguayas lo convirtió María Luján Tamay al minuto 55.

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz volverán a la competencia el próximo lunes, cuando visiten a Nacional de Montevideo por la segunda fecha de la fase de grupos.

Las uruguayas comienzan su participación enfrentando a la Universidad de Chile, en el otro encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo D.

Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores Femenina

PosEquipoPtsPJDif
1Libertad110
2Cali110
3Nacional000
4Universidad de Chile000

