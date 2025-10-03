Copa Libertadores Femenina: Así quedó Cali en el Grupo D, tras empate con Libertad
Las vigentes campeonas del fútbol colombiano dejaron escapar la victoria ante el club paraguayo.
Deportivo Cali empató 1-1 con Libertad de Paraguay en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en su estreno en el Grupo D de la Copa Libertadores Femenina de Argentina.
Las vallecaucanas se adelantaron en el marcador muy temprano, a los 15 minutos, tras una anotación de Angie Salazar. El empate de las paraguayas lo convirtió María Luján Tamay al minuto 55.
Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz volverán a la competencia el próximo lunes, cuando visiten a Nacional de Montevideo por la segunda fecha de la fase de grupos.
Las uruguayas comienzan su participación enfrentando a la Universidad de Chile, en el otro encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo D.
Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores Femenina
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Libertad
|1
|1
|0
|2
|Cali
|1
|1
|0
|3
|Nacional
|0
|0
|0
|4
|Universidad de Chile
|0
|0
|0