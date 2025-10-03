Comunidad Barí sigue exigiendo presencia de Gustavo Petro en Cúcuta

Cúcuta

La comunidad Motilón Barí cumple este viernes 3 de octubre su quinto día de minga indígena en Cúcuta.

Durante este tiempo, varios delegados del gobierno nacional, han tratado de sostener un diálogo con ellos, para buscar soluciones a sus peticiones. Sin embargo, esta etnia sigue con su llamado: quieren un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro.

“El gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, por ahora no nos han dado respuesta. Sin embargo, ayer llegó una delegación del gobierno nacional, pero la Minga Barí les manifestó que estábamos esperando el presidente y a su gabinete de ministros” dijo Juan Titira, líder de esta etnia.

“Con los técnicos nos hemos reunido durante tres años, son lo mismos de siempre” resaltó Titira, argumentando el por qué quieren el diálogo directo con Gustavo Petro.

Desde el pasado lunes 29 de septiembre, cuando cerca de 900 Barís llegaron a Cúcuta, fueron instalados en el parque Cúcuta 300 años, desde donde se encuentran a la espera de la visita del presidente.