Cierran 13 IPS en Soledad por incumplimientos sanitarios: ya son 72 clausuradas en menos de dos años

Un total de 13 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) fueron clausuradas en Soledad tras un operativo de inspección y vigilancia liderado por la Secretaría de Salud municipal, en coordinación con la Secretaría de Salud del Atlántico.

Las autoridades detectaron incumplimientos en las condiciones de habilitación, entre ellos deficiencias en infraestructura, falta de equipos médicos y prácticas que representaban un riesgo para la seguridad de los pacientes.

Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad, aseguró que estos operativos buscan proteger la vida de los ciudadanos. “No permitiremos que funcionen centros de salud que no cumplan con la ley y que pongan en riesgo la vida de las personas”, afirmó.

Más de 70 cierres en menos de dos años

Con esta nueva jornada, ya son 72 las IPS clausuradas en el municipio y el departamento en el último año y ocho meses de gestión. En 2024 se cerraron 46, mientras que en lo corrido de 2025 van 26, incluyendo cinco reincidentes. Las autoridades anunciaron que continuarán con los operativos, apoyados por la Policía Nacional, para garantizar servicios médicos seguros y legales.

Finalmente, la administración hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen que las IPS donde reciben atención estén debidamente habilitadas y denuncien, de forma anónima, cualquier centro que opere sin autorización.