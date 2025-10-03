Casos de dengue en Cartagena han incrementado en un 109% este año: van más de 5.100 afectados

Cartagena

Cartagena Cómo Vamos reveló que hasta la semana 38 de 2025, que corresponde hasta el 20 de septiembre, las cifras del Instituto Nacional de Salud – INS -señalan que en la ciudad registra un total de 5.127 casos de dengue, esto es un incremento del 109% frente al mismo periodo de 2024, cuando eran 2.451 casos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El comportamiento observado sugiere que la ciudad atraviesa pico endemoepidémico que requiere especial atención de las autoridades de salud y de la ciudadanía.

Del total de personas diagnosticadas en lo corrido del 2025, el 23,5% mostraron signos de alarma, un indicador que, aunque preocupante, muestra una reducción de 7,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024, cuando alcanzaba el 31%.

En cuanto a la gravedad de los casos en Cartagena, los registros muestran mejoras: mientras que en 2024 representaban el 1,9% del total de casos, en 2025 la cifra bajó a 1,1%. Esta disminución significa que, aunque el número de contagios es significativamente mayor, hay menos pacientes en condición crítica.

Finalmente, se observa que, en este periodo de estudio, Cartagena acumula un número de casos más alto en comparación a la media nacional. Esto se concluye al comparar la tasa de incidencia, es decir, los casos de dengue por cada 100 mil habitantes de Cartagena, que fue de 506,4, mientras que la de Colombia, era de 196,4, esto es casi 2,6 veces menor.