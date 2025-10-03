Cali y Pereira se enfrentarán en la fecha 14 de la Liga Colombia: fecha, hora y cómo seguir

Inicia la fecha 14 de la Liga Colombiana con el compromiso entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira, que se jugará en el estadio Palmaseca de Palmira. Se prevé un duelo de rivales directos por un cupo a los cuadrangulares del torneo de clausura.

Los ‘azucareros’ siguen apostándole al proceso de Alberto Gamero, quien asumió el cargo como entrenador del equipo caleño para este semestre; sin embargo, su temporada ha sido bastante irregular. En la jornada anterior cayeron 3-1 en su visita a Águilas Doradas y en este momento son décimos con 17 puntos a solo dos de Alianza, que es octavo.

Le podría interesar: ¿Deportivo Cali, al nivel de River Plate? La comparación que hizo el arquero Alejandro Rodríguez

Cali llega a este duelo con el reto de poder conseguir una victoria en casa ante los ‘matecañas’ que los ponga dentro del grupo de los clasificados a los próximos cuadrangulares del fútbol colombiano.

🧠 Con la mente puesta en nuestro próximo compromiso 💪#VamosCali pic.twitter.com/lCxJHHYIxN — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) October 1, 2025

Por su parte, Pereira no atraviesa un buen momento y acumula seis juegos sin conseguir la victoria. En la jornada 13 de la Liga Colombiana, empató 2-2 ante Unión Magdalena en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en un duelo en el que les costó mucho la definición, logrando conseguir la igual sobre el final del compromiso.

Estos dos equipos son rivales directos en la pelea por entrar al grupo de los ocho. Los ‘matecañas’ son decimosegundos con 15 unidades, lo que los dejan aún con posibilidades matemáticas de clasificar.

Lea también: Pereira empató con Unión Magdalena por fecha 13 de la Liga Colombiana: repase acá el partido

Hora, fecha y cómo seguir

El encuentro entre Cali y Pereira se jugará este viernes 3 de octubre en el estadio Palmaseca a partir de las 7:30 P.M. (hora colombiana). Podrá seguirlo en la transmisión en vivo en el Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto del portal web.