Boyacá vive la fiesta del Festival Internacional de la Cultura Campesina 2025

«...El Festival Internacional de la Cultura Campesina es un éxito total, un homenaje a nuestros campesinos y campesinas, recordando nuestra ancestralidad, saberes, sabores y el legado de nuestros abuelos...», afirmó la gerente del evento, Jenny Pasachoa, durante la edición 2025 celebrada en Boyacá.

La directiva destacó que este año el festival se descentralizará en 38 municipios y contará con una franja académica en ocho áreas, reafirmando su propósito de fortalecer la identidad cultural campesina.

El departamento del Huila, invitado especial, llegó con su Reina Nacional del Bambuco 2025, Catalina Alcoba Rodríguez, quien lució el tradicional traje del sanjuanero. «...Es una hermosura que representa el atardecer de mi departamento y significa para mí traer a Boyacá no solo el baile, sino también nuestros mitos y leyendas...», expresó la soberana. A su lado, Jesús Tejada, su parejo de baile, aseguró que el festival es una oportunidad única para compartir la riqueza cultural huilense con el país.

Como país invitado de honor, México estuvo representado por Samantha y Fernando Vargas, provenientes de Durango. «...Queremos mostrar lo más típico de nuestra región y del estado de Jalisco con este vestuario que nos identifica...», señaló Samantha, mientras que Fernando resaltó el intercambio gastronómico: «...Claro que trajimos comida mexicana, pero también hemos disfrutado de la riqueza culinaria de Boyacá...». Ambos agradecieron la calidez con que han sido recibidos en Colombia.

La representación local también estuvo presente con delegaciones boyacenses. La gestora social Milena Paredes Bonilla y el alcalde Juvenal Pérez destacaron la importancia de mostrar lo mejor de sus comunidades en este escenario. «...Traemos una comparsa que representa a nuestros campesinos, la historia, la diversidad y la religión que nos identifica...», dijo el mandatario, quien además resaltó la participación masiva y el entusiasmo del público en Tunja.

El alcalde Pérez agregó que se sienten acogidos como en casa: «...Hemos recibido un gran aprecio de los tunjanos, que nos han dado amor y alegría. El clima también nos ha favorecido, lo que ha hecho aún más especial la participación...». Con esta mezcla de música, danza, comparsas y gastronomía, el Festival Internacional de la Cultura Campesina 2025 se consolida como un encuentro de integración y orgullo cultural en Boyacá, con invitados nacionales e internacionales que celebran la diversidad y la tradición campesina.