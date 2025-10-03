Asesinaron a tiros a un conductor de InDriver en Barranquilla: esto se sabe

Como Ricardo José Bolívar Marriaga fue identificado el conductor de Indriver que fue asesinado en el barrio La Esmeralda, en el suroccidente de la ciudad. Según testigos, el crimen fue perpetrado por sicarios que se movilizaban en una moto.

El crimen se registró en la tarde de este jueves, cuando esta persona conducía un vehículo a la altura de la calle 73B con carrera 13.

A pesar de que fue auxiliado por varias personas y trasladado a un centro asistencial, Ricardo José llegó sin signos vitales, según indicaron los galenos de turno.

Policía investiga el crimen

Por su parte, la Policía Metropolitana dio a conocer que esta persona registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de lesiones y hurto, y trabajaba en como conductor desde dos años y medio.

Asimismo, la Policía adelanta la investigación de este caso.