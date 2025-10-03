“Aquí espero a Gustavo Petro para que me encarcele, no le tengo miedo”: Vicky Dávila en 6AM

Vicky Dávila, precandidata presidencial, se pronunció en 6AM de Caracol Radio sobre el anuncio de Gustavo Petro en relación con las acciones legales en su contra y defendió su llamado a militares a obedecer la Constitución. “Petro no hace sino amenazar, él que si ha sido sedicioso, Colombia lo perdonó y por eso hoy es presidente de la república, está amenazando con que uno no puede decir la verdad", dice Davila.

La precandidata afirma que el presidente, Gustavo Petro, está enviando a las Fuerzas Armadas de Colombia a que trabajen conjuntamente con el Cartel de los Soles, tal como los militares venezolanos. Pero además se refirió a la participación de Petro en la manifestación en Nueva York e insiste que: “Estoy haciendo exactamente lo que hizo él, yo no estoy haciendo nada por fuera de la ley, los abogados me dicen que para uno cometer sedición tiene que estar armado. Yo estaba armada con un megáfono en la plaza de Sabaneta”.

“Perro que ladra no muerde”

Al mismo tiempo, Vicky Dávila envía un mensaje directo a Gustavo Petro, “yo no le tengo miedo, perro que ladra no muerde, aquí lo espero para que me encarcele”. Además, afirma que: “El presidente es el que nos tiene jodidos, Petro es una amenaza para Colombia y sus herederos también, no tenemos por qué quedarnos callados”.

La precandidata culpa al mandatario colombiano por dar órdenes que no corresponden a los militares, y confirma que ha tenido comunicación directa con un general de la cúpula de las Fuerzas Armadas. “Me contó que habían buscado al presidente Petro en Palacio y que le habían dicho que los militares no estaban de acuerdo con eso y no es sedición, eso es decencia”, comenta Dávila.

“Guerra a muerte”

Para finalizar, Dávila se refiere al último video publicado por Daniel Quintero en el que insinúa “guerra a muerte” a la competencia política que tiene con los diferentes líderes colombianos, entre ellos Vicky Dávila y Federico Gutiérrez.

“Me parece muy peligroso, es natural que se den discusiones en la campaña, que haya cruce de opiniones, diversidad de opiniones, pero hablar de guerra o muerte es terrible, más aún en un país donde ya asesinaron a un candidato presidencial. Yo le hago un llamado al señor acusado para que, por favor, tenga en cuenta con responsabilidad lo que está haciendo y lo que está diciendo”, finaliza.