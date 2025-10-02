Petro a Vicky Dávila: Denunciaremos por sedición a candidatos que ordenen desobedecer al presidente

No cayó muy bien la imitación que hizo la precandidata presidencial Vicky Dávila, de la intervención del mandatario Gustavo Petro en las protestas del Times Square, en rechazo a la guerra en Gaza y a la asistencia de Benjamin Netanyahu en Nueva York a la Asamblea de las Naciones Unidas.

Allí, el mandatario colombiano habría hecho un llamado a los soldados del Ejército estadounidense a desobedecer al presidente Donald Trump. Sin embargo, durante un evento público en Zipaquirá, Gustavo Petro aclaró que lo que había dicho es que “ningún hombre de un estado armado puede disparar contra la humanidad, no puede tirar bombas a los bebés, no puede fusilar a jóvenes desarmados, no puede acabar con un pueblo y su cultura que no le ha hecho ningún daño, o que daño le han hecho los palestinos a los colombianos”.

Esto tras mostrar su inconformismo con Vicky Dávila, quien sacó un megáfono, y le pidió a las Fuerzas Militares de Colombia, que están comandadas por el jefe de Estado, que desobedezcan las órdenes del presidente.

Y en el evento de Zipaquirá, el presidente aprovechó para lanzar una pulla a Vicky Dávila, y le pidió a las oficinas jurídicas del Gobierno que denuncien por sedición a los candidatos y periodistas que están insinuando desobedecer al Ejército.

“Porque va en contra de la Constitución”, aseguró.

¿Qué fue lo que hizo Vicky Dávila?

En medio de una calle de Sabaneta, Antioquia, la precandidata gritó: “Hoy les digo a nuestras Fuerzas Armadas de Colombia: ¡no obedezcan a Petro! ¡Obedezcan a la Constitución!... A nuestros soldados y policías, ¡no obedezcan esa orden a Petro! ¡No obedezcan a Petro, obedezcan la Constitución!”.