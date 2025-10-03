Alcalde de Chiquinquirá señala que la compra de maquinaria amarilla es necesaria para el municipio

Chiquinquirá

Ante la polémica que se había generado en Chiquinquirá por el proyecto de un empréstito por más de $4.200 millones que finalmente fue aprobado en el Concejo Municipal, pero qué dice el mandatario sobre estos recursos.

El alcalde Jefferson Leonardo Caro indicó que la compra de la maquinaria amarilla para el municipio es necesaria y que si bien es cierto hay alguna maquinaria, la misma está deteriorada y cuesta más hacerle mantenimiento que adquirir una nueva.

“Se aprobó por el Consejo Municipal un proyecto de empréstito por 4.200 millones de pesos, que lo que pretende es compra de maquinaria amarilla. Se han suscitado comentarios que hay maquinaria y que no se ha utilizado, que no se le ha hecho mantenimiento, lo cual no es cierto, es maquinaria que lleva muchos años acá por parte de la alcaldía quieta en Empochiquinquirá. Lo que hay es maquinaria que está ya obsoleta y a algunas cuesta más el arreglo o el mantenimiento que lo que realmente va a durar ese arreglo, entonces por eso definimos hacer una compra de maquinaria amarilla”, señaló el mandatario de los chiquinquireños.

Caro Casas indicó que los recursos del empréstito para la compra de la maquinaria amarilla no es ningún negocio para él, ni para los concejales.

“No es un negocio para mí, no es un negocio para los concejales, es simplemente una necesidad apremiante para la ciudad, no solo va a servir para las vías rurales, también va a servir para las vías urbanas. Hay barrios, por ejemplo, como Nueva Colombia, como Cerros de la Alameda, como en el Santa Cecilia y muchos barrios más que necesitan intervención también de maquinaria”, agregó.

Indicó, por otro lado, que gracias a un convenio que se firmó hace algún tiempo con la Gobernación de Boyacá se están adelantando algunas obras en el municipio

“Quiero informarles que venimos haciendo un mantenimiento preventivo a la malla vial urbana, ese mantenimiento se hizo con un convenio con la Gobernación ya hace algunos meses atrás, eso fue más o menos por $2.000 millones, más lo que la Alcaldía ha adicionado, serían como unos 2.500 millones de pesos”, dijo.

Además, se refirió a las intervenciones que se van a realizar en la Ciudad Mariana de Colombia e invitó a la comunidad a visitar las veredas que necesitan mantenimiento.

“No podemos pavimentar, pero por lo menos hacer una intervención para dejar las vías medianamente habilitadas para el ingreso de la población. Hay taxis que a veces no pueden ingresar a algunos barrios y es bastante complejo para uno de alcalde decirle a la comunidad no puedo hacer nada porque no hay maquinaria. Los invito para que vayan a la mayoría de las veredas y observen las condiciones tan terribles en que están las vías rurales y yo quiero, así como se viene haciendo el mantenimiento a las vías urbanas de forma rutinaria y preventiva, también lo quiero hacer con la parte rural que es parte de nuestra responsabilidad y Chiquinquirá es todo, en la parte urbana y la parte rural”, aseveró Jefferson Casas.

Las obras que se realizarán con los recursos del empréstito serán en las vías terciarias y en las veredas, además de la intervención en las vías de los barrios.