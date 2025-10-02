Crece la preocupación por Juan David Cabal tras parte médico de la Juventus

Juan David Cabal abandona el terreno de juego ante el Villarreal en medio de las lágrimas. EFE/Andreu Esteban / Andreu Esteban

Juan David Cabal sufrió una lesión muscular este miércoles durante el partido de Liga de Campeones entre Villarreal y Juventus. El defensa colombiano fue titular en el club de Turín; no obstante, tras un pase en profundidad, sintió una molestia en la pierna derecha.

En apenas 16 minutos del juego, Cabal debió abandonar el terreno de juego que terminó empatado 2-2. El vallecaucano no ocultó su frustración, teniendo en cuenta que se encontraba regresando tras una para larga por una lesión de ligamento cruzado.

¿Qué se sabe de la lesión?

Juventus dio a conocer un parte médico este jueves en el que informa que Juan David Cabal sufrió una “una rotura moderada del bíceps femoral del muslo derecho“. Al jugador se le practicarán nuevos exámenes en las próximas semanas.

“Juan Cabal, quien fue sustituido durante la primera parte del partido de Liga de Campeones del miércoles por la noche contra el Villarreal, se sometió a pruebas diagnósticas en J|medical esta mañana. Las pruebas revelaron una rotura moderada del bíceps femoral del muslo derecho. Se le realizarán más pruebas en dos semanas para determinar su tiempo exacto de recuperación”, informó la Juve.

Podría estar más de un mes fuera

Desde los medios italianos, como La Gazzetta dello Sport, las noticias no son muy alentadoras, puesto que se especula que el jugador podría llegar a estar cerca de un mes y medio fuera de las canchas.

Esta nueva lesión deja a Cabal fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá, los cuales se disputarán este mes como preparación para la Copa del Mundo del 2026.