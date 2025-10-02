Tribunal autoriza el empréstito solicitado por la Gobernación de caldas para obras en las vías

Manizales

La decisión a la demanda fue por parte del Tribunal Administrativo de Caldas que negó la solicitud de suspensión provisional de la Ordenanza 1.001, que autoriza al gobernador de Caldas a gestionar un préstamo de $80 mil millones destinados a temas de recuperación de la malla vial del departamento y seguridad en las vías.

Esta decisión permite a la Gobernación de Caldas continuar con el proceso de contratación y ejecución de los recursos destinados a financiar el Plan Departamental de Desarrollo, así lo explicó la Secretaria Jurídica departamental, Sandra Milena Ramírez Vasco.

“Esta respuesta demuestra el proceso de transparencia, de legalidad y de cumplimiento de todas las formalidades legales con las que se acudió a la Asamblea y basadas en las cuales la Corporación, aprobó esa autorización que, insistimos, es de gran importancia para el departamento”, indicó la funcionaria.

El fallo en primera instancia

La magistrada Diana Patricia Hernández Castaño, mediante un auto con fecha del 30 de septiembre de 2025, desestimó los argumentos del demandante, quien alegaba que el empréstito generaría efectos financieros irreversibles y carecía de justificación. El Tribunal consideró que, en esta etapa del proceso, no se puede afirmar que la Ordenanza carece de los documentos técnicos que respaldan las decisiones de la Asamblea Departamental.

Aunque el proceso de demanda seguirá su curso, la negación de la medida cautelar permite a la Gobernación avanzar con los trámites legales necesarios para materializar el empréstito.

Distribución de los recursos solicitados con el préstamo