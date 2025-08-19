Asamblea de Caldas aprueba endeudamiento del departamento por $80 mil millones

Manizales

Con 12 votos a favor y 2 en contra, la Asamblea Departamental de Caldas aprobó el Proyecto de Ordenanza N° 36, que autoriza al gobernador Henry Gutiérrez Ángel a gestionar un empréstito por $80.000 millones. Estos fondos se destinarán a proyectos viales estratégicos para potenciar la competitividad, la seguridad y la conectividad de las comunidades rurales y urbanas del departamento, así lo explicó el mandatario departamental.

“Este esfuerzo financiero busca mejorar la competitividad regional, dinamizar la economía y garantizar vías que conecten vidas, beneficiando a las comunidades caldenses”, explicó el Gobernador Gutiérrez.

Le puede interesar: Las vías de Caldas siguen aportando fallecidos a las estadísticas

Recursos obtenidos y pagos

El monto será de 80 mil millones de pesos, la deuda deberá ser saldada en un plazo de 10 años, bajo condiciones financieras favorables que garantizan la sostenibilidad de las finanzas públicas y no comprometen el flujo de caja departamental, así lo explicó el secretario de Hacienda, Jhon Alexander Alzate Quiceno, “esto será bajo condiciones financieras favorables que garantizan la sostenibilidad de las finanzas públicas y sin poner en riesgo el flujo de caja del departamento".

Le puede interesar: Es su turno para apoyar al Festival Internacional de Teatro de Manizales

Distribución de los recursos

Vía La Dorada – Sonsón (sector La Dorada – Isaza, fase II): $40.000 millones.

$40.000 millones. Construcción de placas huella en zona rural: $15.000 millones.

$15.000 millones. Adquisición de maquinaria amarilla: $11.000 millones.

$11.000 millones. Reparcheo estructural por subregiones: $10.000 millones.

$10.000 millones. Señalización vial: $4.000 millones.

Inversiones en vías ya intervenidas

Durante el debate en la Asamblea de Caldas, el diputado, Luis Alberto Giraldo y quien fue en años anteriores secretario de infraestructura en administraciones pasadas, criticó la solicitud de préstamo porque según él, “señaló que la mitad de los $80 mil millones no estaban contemplados en el Plan de Desarrollo ni cuentan con verificación de la calificadora para garantizar que no se afecten las finanzas y el flujo de caja del departamento".

Destacó además que parte de esos recursos se destinarían para las vías del Renacimiento, a pesar de que esas rutas ya tienen $100 mil millones asegurados con vigencias futuras.

Por su parte, Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona, secretario de Infraestructura actual, aclaró durante el debate en la Asamblea que “no habrá doble presupuestación de recursos en la Ruta del Renacimiento (La Dorada – Sonsón)” como se había denunciado en su momento.

Se espera que con estos proyectos de infraestructura se mejore la conectividad vial entre las subregiones y se aporte a la reducción de los tiempos de desplazamiento entre los municipios.