En Caldas, alertan por página falsa para supuestas inscripciones de jurados en elecciones juveniles

Manizales

Luego de que se realizará el reciente comité de seguimiento para las elecciones juveniles de este año en Manizales y Caldas, se descubrió una página web falsa que ofrece un sitio de consulta sobre la selección de jurados de votación, capacitación e instructivos y captura de información posiblemente maliciosa, por ese motivo, José Jair Castaño, registrador especial de Manizales, indica que la información relacionada a las próxima elecciones están en la página oficial de la entidad: www.registraduria.gov.co

“La registraduría invita a la ciudadanía a consultar en el sitio web oficial donde hay información veraz y en tiempo real. Todos los procesos son de planificación y organización, por eso es importante fortalecer la democracia, no solo el 19 de octubre sino los procesos ordinarios para congreso, presidencia, alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos, juntas administradoras locales, etc, obteniendo información transparente y pública a través de la página web oficial, lo único secreto es el voto”.

El registrador explica que los jurados de votación están designados, insiste que la planeación de las elecciones juveniles se hace desde hace un año y menciona cómo se desarrollará la jornada en la capital caldense.

“Venimos trabajando hace un año y no es solamente la registraduría es la entidad encargada de organizar el proceso electoral, sino también las procuradurías regional, provincial, la Defensoría del Pueblo, la policía, el ejército, la alcaldía y administraciones, o sea, los partidos políticos, los ciudadanos se encargan de garantizar de participar en las decisiones democráticas. Manizales cuenta con 75 puestos de votación, 158 mesas; con presencia de las autoridades hicimos un proceso aleatorio para elegir a los 794 jurados de votación, que son jóvenes de 14 a 28 años; tenemos 176 jóvenes que se inscribieron en 28 listas por partidos políticos y jóvenes que recogieron firmas para ser independientes y de organizaciones juveniles”.

Reitera el llamado a los jóvenes a visitar el sitio web oficial de la registraduría para consultar el lugar de votación y verificar si serán jurados el próximo domingo 19 de octubre.