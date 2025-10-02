Run Tour Avianca 2025 en Bogotá: ¿cómo inscribirse y transformar récords en impacto social?

Colombia

El próximo 5 de octubre, Bogotá será el escenario de la edición 2025 del Run Tour Avianca, la carrera que, cada año, reúne a miles de corredores en torno al deporte y el deseo de apoyar a quienes más lo necesitan, tanto como a las comunidades y ecosistemas estratégicos de los territorios donde vuela Avianca.

Esta carrera se ha consolidado a lo largo de los años como un espacio con propósito, ya que, a través del Banco de Millas de Lifemiles, los participantes pueden donar sus millas para aportar al trabajo que realizan los aliados sociales y ambientales de la aerolínea, beneficiando a comunidades de alta vulnerabilidad.

Por ese motivo, en 2025, el Run Tour Avianca entregará a sus corredores inscritos 325 millas, las cuales podrán ser donadas total o parcialmente al Banco de Millas, promoviendo proyectos sociales y ambientales como las brigadas médicas con Patrulla Aérea Civil Colombiana, la Fundación Operación Sonrisa, Alas para la Gente y CIREC, proyectos de saneamiento básico e higiene en Colombia con Acción Contra el Hambre, la recuperación de ecosistemas marinos con Agenda del Mar, entre otros. A continuación, le dejamos todos los detalles de esta jornada:

Llega una nueva categoría al Run Tour Avianca 2025

Para 2025, el evento incorporará una nueva categoría de 15K junto a los tradicionales 10K, con la participación de más de 8.000 atletas, partiendo de la Plazoleta de Alfiles sobre la Calle 26.

“El Run Tour Avianca es la muestra de que el deporte puede trascender la meta y convertirse en una oportunidad para transformar vidas y proteger nuestro entorno. Gracias al Banco de Millas, cada paso que dan los corredores se multiplica en acciones concretas de impacto social y ambiental en Colombia y de la región. Ese es nuestro compromiso: generar bienestar donde más nos necesitan, a través de toda nuestra capacidad operativa y nuestra red de rutas como premisa de desarrollo y bienestar”, afirmó Felipe Andrés Gómez Vivas, vicepresidente de asuntos corporativos y sostenibilidad de Avianca.

Incentivos para los corredores y novedades

La bolsa de premios para los corredores será de 15 millones de pesos y 210.000 millas, además de reconocimientos especiales para quienes rompan récords: hombres que bajen de 30 minutos y mujeres de 34 minutos.

Asimismo, en el plano competitivo, la carrera contará con un cartel élite internacional encabezado por figuras como el keniano Joseph Kiprono Kiptum, campeón del Run Tour 2024, la keniana Viola Jelagat Kosgei y la colombiana Muriel Coneo, quienes, junto a atletas de México, Bolivia, Ecuador y Colombia, prometen una jornada de altísimo nivel deportivo.

En ese sentido, el Run Tour Avianca 2025 reafirma su compromiso de ser más que una carrera: un espacio donde el deporte impulsa la solidaridad, la salud, la comunidad y el cuidado del medioambiente.

Por ello, la compañía invita a las personas a sumarse a esta causa donando sus millas al Banco de Millas, para seguir generando bienestar y transformando realidades; pues, solo en 2024, este programa benefició a más de 28.500 personas y apoyó iniciativas ambientales en territorios clave. A su vez, en lo que va de 2025, ya han impactado a más de 29.000 personas.

Guía para inscribirse en la carrera

Las inscripciones para el Run Tour Avianca 2025 están abiertas en www.runtouravianca.com y tienen un valor de $125.000 COP. Sin embargo, los grupos de más de 10 personas de empresas, colegios, gimnasios o parques tendrán descuentos especiales.

Además, para donar al Banco de Millas, los socios LifeMiles lo pueden hacer dando clic en este enlace.