Por fin enviaron a la cárcel a ‘La Araña’, delincuente que tenía azotado el centro de Pereira

Pereira

Aunque por un delito diferente, por fin fue enviado a la cárcel Derian Albeiro García, quien se hizo conocer en el centro de Pereira como alias ‘La Araña’, el hombre que fue registrado por las cámaras de seguridad de Megabús y que habría atracado de manera violenta a un adulto mayor en la estación El Viaducto.

Aunque por este hecho aún continúa la investigación, en los últimos días, este ciudadano siguió delinquiendo y fue así como en la carrera tercera con calle 17 fue capturado en flagrancia cuando se estaba hurtando tres medidores de gas.

La comunidad del sector llamó a la Policía al sentir el fuerte olor y al estar una patrulla cerca lograron encontrar a este hombre terminando de romper la tubería, lo que puso en peligro a los habitantes de la zona.

“Este sujeto de 42 años de edad, oriundo de la ciudad de Bogotá, fue sorprendido en flagrancia mientras hurtaba unos contadores en un barrio de Pereira. Este mismo ciudadano fue grabado días antes mientras cometía un hurto en el Sistema de Transporte Masivo. La Fiscalía solicitó medida de detención intramural otorgada por un juez, sacando de circulación a este delincuente que generaba problemas de seguridad a los habitantes de la ciudad”, explicó el coronel Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

En las audiencias de control de garantías, a este hombre le dieron medida de aseguramiento en centro carcelario, pues fuera de que ya se conoce su actuar delincuencial en los últimos meses, siempre entregaba a las autoridades una identidad falsa; ahora, al conocer su verdadero nombre, se dieron cuenta que ya tiene antecedentes por diferentes delitos, no solo en Pereira sino en otras ciudades del país.