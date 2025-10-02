MinComercio envía carta a canciller para denunciar TLC con Israel: ¿se acabará el acuerdo?

Petro asegura que está habilitado para cambiar contratos: “no sale carbón a Israel, es mi orden”. Foto: EFE.

Esta es la carta que la ministra de Comercio, Diana Morales, le envió a la canciller Rosa Villavicencio para denunciar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel ante la petición del presidente Gustavo Petro.

La carta se encuentra en el despacho de la Cancillería, y declara la voluntad del país para finalizar el acuerdo con el gobierno israelí, tras las detenciones de las colombianas que viajaban en la Flotilla Global Sumud.

Carta de la ministra de Comercio, Diana Morales, a la canciller Rosa Villavicencio Ampliar

Noticia en desarrollo