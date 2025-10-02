MinComercio envía carta a canciller para denunciar TLC con Israel: ¿se acabará el acuerdo?
La carta fue enviada ante la petición del presidente Gustavo Petro.
Esta es la carta que la ministra de Comercio, Diana Morales, le envió a la canciller Rosa Villavicencio para denunciar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel ante la petición del presidente Gustavo Petro.
La carta se encuentra en el despacho de la Cancillería, y declara la voluntad del país para finalizar el acuerdo con el gobierno israelí, tras las detenciones de las colombianas que viajaban en la Flotilla Global Sumud.
Noticia en desarrollo