Pura y absurda ignorancia: Petro responde por llamado de Vicky al Ejército a desobedecer el presidente

Como un mar de peleas sin fin, continúan los conflictos entre Vicky Dávila y Gustavo Petro, en medio de la carrera por las elecciones del 2026.

El discurso que entregó el presidente ante la Asamblea de las Naciones Unidas y el llamado que hizo al Ejército de Estados Unidos para que desobedezcan al mandatario Donald Trump, no para de traerle cuestionamientos e implicaciones.

Una de ellas, tiene ver con Vicky Dávila, quien imitó al mandatario en Nueva York y con un megáfono en mano, comenzó le hizo un llamado a los miembros del Ejército Nacional para que desobedezcan las órdenes del primer mandatario.

¿Qué respondió el presidente?

El alto mandatario aseguró que por la ignorancia de la precandidata presidencial, confundió la acción que el presidente hizo en medio de las manifestaciones propalestina en el Times Square.

Señaló que mientras su llamado estaba siendo para alzar la voz de protesta en contra del genocidio en Gaza, Vicky Dávila estaba convocando a lo que podría considerarse "un crimen contra la Constitución".

“La ignorancia hace que se confundan algunas personas sobre cuando hay un crimen contra la humanidad y cuando hay un crimen contra la Constitución. Pura y absurda ignorancia”, puntualizó el presidente.

Se refirió, además, al trabajo que ejecutó Dávila cuando fue directora de un medio de comunicación, y subrayó que: “No se dieron cuenta que hicieron desde el Estado crímenes de lesa humanidad. Nunca, cuando tenían revistas y radio, los denunciaron. No saben”.