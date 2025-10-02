Papatón está afectando a los comerciantes de Cenabastos

Cúcuta

Desde hace un poco más de un mes, agricultores de papa han estado desarrollando en el Área Metropolitana de Cúcuta, venta de este producto bajo el nombre Papatón. Argumentan que de esta manera logran obtener ganancias por su trabajo realizado en el campo.

Sin embargo, la papatón está afectado las finanzas de los comerciantes de la central de abastos de Cúcuta. Hasta en un 90% se han disminuido sus ventas.

“A nosotros se nos ha bajado mucho las ventas por la papatón, en un 90%. Pero no solamente a nosotros, también a varios comerciantes de supermercados, porque esas papatón han estado cerca a estos establecimientos y ellos también están dejando de vender”, indicó Wilson Ayala, comerciante de papa en Cenabastos.

Por su parte, Pedro Mogollón, quien es mayorista en la central de abastos, denunció que varias personas que están adelantando esta papatón, “están viniendo a comprar acá la papa, se las vendemos a 20 y 25 mil pesos y se van a hacer papatón y la venden en 40 y hasta 50 mil pesos”.

Invitó a los cucuteños para que visiten Cenabastos y conozcan de primera mano el producto y los precios que se ofrecen en este lugar.

Así mismo, desde Cenabastos, hicieron un llamado a las autoridades, para que se verifique si existen permisos para realizar la papatón en puntos estratégicos del Área Metropolitana.