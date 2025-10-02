Comunidad de Los Canarios exige la pronta instalación de reductores de velocidad. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Por aumento en los accidentes de tránsito, la comunidad del barrio Los Canarios El Rodeo en Cúcuta, están solicitando a la administración municipal instalación pronta de reductores de velocidad.

“Desde el año pasado he estado solicitando eso, por tantos accidentes que han habido, donde incluso se han presentado muertos” dijo Alirio León, presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio.

Agregó el líder comunal, que en varias oportunidades ha tenido diálogo directo con la administración municipal, solicitándole estos reductores. “Nos han dicho que sí, incluso han mandado a personas para que hagan diseño, pero nada que lo instalan”.

Recordó que, en la gran mayoría de accidentes de tránsito que se han presentado, se han visto involucrados motorizados. “Toman esta vía para hacer piruetas y después terminan accidentándose”.

Por esta misma problemática, la comunidad ha realizado protestas, bloqueando la vía para exigir una pronta solución.