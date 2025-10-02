Llega el Encuentro Talento TIC 2025 al Área Metropolitana de Cúcuta

Cúcuta

El día de mañana, 3 de octubre, la alcaldía de Los Patios y de Cúcuta adelantarán Primer Encuentro TalentoTIC 2025, un espacio para visibilizar el talento TIC de la región y potenciar la participación en el uso correcto de las tecnologías, comunicaciones y la información.

En este espacio se darán muestras de emprendimientos digitales, formación TIC, concurso de talentos, zona IA, Gammer y Robótica.

“Con esto se busca generar espacios de participación entre la comunidad estudiantil y la comunidad en general, en torno al uso adecuado de las herramientas tecnológicas que tenemos actualmente”, explicó Yovanni Pava, es el jefe de oficina TIC del municipio de Los Patios.

“Buscamos además visibilizar esos talentos de la región, a través de un concurso que busca fortalecer esos emprendimientos, sobre todo aquellos que tienen ingresos de los componentes TIC, como las redes sociales o como la programación, video juegos, robótica, etc”.

Este encuentro se llevará a cabo en el ecoparque Comfanorte.