Pacho López tras eliminación: Puntualizar los errores sería un irrespeto con la nómina que tenemos

Independiente Santa Fe sufrió una dolorosa derrota 0-3 a manos del Medellín este miércoles en el estadio Metropolitano de Techo, resultado que le significó la eliminación en los cuartos de final de la Copa Colombia, al caer 2-4 en el marcador global.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico Francisco López se refirió a la caída, dando las claves de la derrota y extendiendo su respaldo al grupo de jugadores.

¿Qué dijo Pacho López?

“Decir que me equivoqué en algunas de las posiciones sería ir en contra de lo que creo del grupo y creo que el grupo tiene las variantes suficientes para poder jugar. Es un gran rival, las desatenciones iban a marcar las diferencias, tuvimos desatenciones puntuales que aprovechó el rival. Hoy no nos acompañó la buena definición que habíamos tenido en el partido contra La Equidad”, comentó sobre el encuentro.

Y añadió: “Ponerme a puntualizar sobre algún jugador o el planteamiento, sería un error de mi parte y un irrespeto hacia la nómina que tenemos. Hoy les dije, ‘igual volvimos a entregarnos’, teniendo tan poco tiempo de trabajo y recuperación. Si hubiéramos ganado no estaríamos diciendo eso”.

“Hicimos lo que el partido nos fue pidiendo, al principio hicimos un tres por dentro tratando de equiparar los tres volantes de ellos, lo hicimos al principio. Luego nos pasamos a un 4-4 y tuvimos el espacio de atacar por las bandas. El segundo tiempo, no es por sacar el paraguas ni nada por el estilo, pero jugamos mucho mejor que hasta el minuto 40, tuvimos opciones de gol, logramos desenvolver por los costados y justo en errores puntuales se nos va el juego”, concluyó al respecto.

Sobre lo que viene, dijo: “Seguimos comprometidos con el bicampeonato, estamos en este momento metidos entre los ocho. Nos duele, esta es una institución grande que tiene que estar peleando por todos los objetivos. Hay que pasar la página y trabajar”.