Definido el rival de Atlético Nacional en los cuartos de final de la Copa Colombia

Once Caldas goleó 4-0 al Deportivo Pasto y se convirtió en el último equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Colombia. El cuadro de Manizales accedió a la próxima instancia del certamen con un marcador global de 6-1.

Los goles del equipo de Manizales fueron obra de Michael Barrios, Luis ‘El Niche’ Sánchez, Déinner Quiñones y Mateo Zuleta, siendo el equipo de Hernán Darío Herrera amo y señor del partido a lo largo de los 90 minutos, pese a no contar con Dayro Moreno como inicialista.

En el juego de ida, que se saldó con una victoria 1-2 a favor del equipo visitante, los goles los habían convertido Jorge Cardona y Pipe Gómez. El mismo Cardona anotó el descuento con un gol en propia puerta.

Duelo de campeones de América

Once Caldas se medirá en los cuartos de final de la Copa Colombia a Atlético Nacional, quien dejó en el camino en los octavos de final al Deportes Quindío, derrotándolo con un 6-2 en el marcador global.

El partido entre los dos campeones colombianos de Copa Libertadores todavía no cuenta con fechas definidas. La definición del equipo de Manizales en octavos de final se había retrasado debido a la participación del equipo en la Copa Sudamericana. El equipo antioqueño es el campeón defensor de la Copa.