Prográmese acá con América vs. Junior por Copa Colombia: fecha, hora y cómo seguir el partidazo
Ambos equipos van por el triunfo en Barranquilla para llegar con una ventaja en el partido de vuelta.
Junior se enfrentará con América de Cali en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, juego válido por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. El Tiburón espera conseguir la victoria en casa para llegar a Cali con una ventaja.
Junior logró clasificar a esta instancia tras vencer en la serie de penales a Atlético Fútbol Club (5-4) ya que el marcador global terminó igualado 2-2. Mientras que América eliminó al Atlético Bucaramanga tras derrotarlo en el partido de vuelta. El marcador final concluyó 2-1.
Último antecedente
La última vez que ambos equipos se enfrentaron directamente fue el pasado 15 de junio por la jornada 2 de la Serie A, partido que terminó ganando el Escarlata (2-1) en condición de local, gracias a la anotación de Dúvan Vergara al minuto 14 y de Rafael Carrascal al 83 desde el punto penal.
Posible alineación de Junior
Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Javier Báez, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Didier Moreno; José Enamorado, Yimmi Chará, Juan David Rivas; Guillermo Paiva.
DT: Alfredo Arias
Posible alineación de América de Cali
Joel Graterol; Omar Bertel, Jean Pestaña, Daniel Bocanegra, Mateo Castillo; Sebastián Navarro, Josen Escobar, Rafael Carrascal, Jan Lucumí, Cristian Barrios, Luis Ramos.
DT: David González
Fecha, hora y cómo seguir
El partido se llevará a cabo este jueves 2 de octubre a partir de las 8:00 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.
¿Cuándo se juega el partido de vuelta?
El compromiso que definirá quien será el equipo que avance a las semifinales de la Copa Colombia, se disputará el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 8:20 de la noche.