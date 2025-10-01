Prográmese acá con América vs. Junior por Copa Colombia: fecha, hora y cómo seguir el partidazo

Junior se enfrentará con América de Cali en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, juego válido por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. El Tiburón espera conseguir la victoria en casa para llegar a Cali con una ventaja.

Junior logró clasificar a esta instancia tras vencer en la serie de penales a Atlético Fútbol Club (5-4) ya que el marcador global terminó igualado 2-2. Mientras que América eliminó al Atlético Bucaramanga tras derrotarlo en el partido de vuelta. El marcador final concluyó 2-1.

Le puede interesar: Santa Fe vs. Medellín: prográmese acá con el partido de vuelta por cuartos de final de Copa Colombia

¡𝗔𝘀𝗶́ 𝘃𝗮𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝗹𝗮𝘃𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗖𝗼𝗽𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟱! 🙌



¿Quién será nuestro último clasificado? 👀#LoDamosTodo pic.twitter.com/HCpdjm6tB6 — DIMAYOR (@Dimayor) September 17, 2025

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron directamente fue el pasado 15 de junio por la jornada 2 de la Serie A, partido que terminó ganando el Escarlata (2-1) en condición de local, gracias a la anotación de Dúvan Vergara al minuto 14 y de Rafael Carrascal al 83 desde el punto penal.

Posible alineación de Junior

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Javier Báez, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Didier Moreno; José Enamorado, Yimmi Chará, Juan David Rivas; Guillermo Paiva.

DT: Alfredo Arias

Posible alineación de América de Cali

Joel Graterol; Omar Bertel, Jean Pestaña, Daniel Bocanegra, Mateo Castillo; Sebastián Navarro, Josen Escobar, Rafael Carrascal, Jan Lucumí, Cristian Barrios, Luis Ramos.

DT: David González

Lea también: Alfredo Arias habló sobre los aspectos a corregir en el Junior, líder del campeonato

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se llevará a cabo este jueves 2 de octubre a partir de las 8:00 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.

🛫 Próximo partido: 🆚 Junior ⚽



📆 Jueves, 2 de octubre

🕗 8:00 p.m.

🏟️ Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

📺 @WinSportsTV ➕ pic.twitter.com/56unyauSY6 — América de Cali (@AmericadeCali) September 30, 2025

¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

El compromiso que definirá quien será el equipo que avance a las semifinales de la Copa Colombia, se disputará el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 8:20 de la noche.