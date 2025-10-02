🔴 Santa Fe vs. Medellín definen al primer semifinalista de Copa Colombia: siga EN VIVO el partido

¡Se define el primer semifinalista de la Copa Colombia 2025! Este miércoles primero de octubre, <b>Independiente Santa Fe recibe al Independiente Medellín en el Estadio Metropolitano de Techo</b>, por los cuartos de final vuelta.<a href="https://caracol.com.co/2025/09/24/en-vivo-medellin-vs-santa-fe-por-los-cuartos-de-final-de-la-copa-colombia/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/24/en-vivo-medellin-vs-santa-fe-por-los-cuartos-de-final-de-la-copa-colombia/?rel=buscador_noticias">La serie se encuentra 2-1 en favor del cuadro capitalino</a>, que tiene la posibilidad de sellar en su casa el tiquete a la siguiente ronda. Para ello deberá mantener la ventaja obtenida durante el duelo de ida en el Atanasio Girardot, gracias a<a href="https://caracol.com.co/2025/07/16/hugo-rodallega-advirtio-que-jose-pekerman-convoco-jugadores-a-mundiales-unicamente-para-ser-vendidos/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/07/16/hugo-rodallega-advirtio-que-jose-pekerman-convoco-jugadores-a-mundiales-unicamente-para-ser-vendidos/?rel=buscador_noticias"> las anotaciones de<b> Christian Mafla y Hugo Rodallega</b></a>.Claro está que hay bajas en ambos equipos a raíz de ese duelo. <a href="https://caracol.com.co/2025/09/30/santa-fe-vs-medellin-programese-aca-con-el-partido-de-vuelta-por-cuartos-de-final-de-copa-colombia/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/30/santa-fe-vs-medellin-programese-aca-con-el-partido-de-vuelta-por-cuartos-de-final-de-copa-colombia/?rel=buscador_noticias">Baryan León en el DIM y Yairo Moreno en Santa Fe</a> no juegan la vuelta por haber sido expulsados.