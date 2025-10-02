Nicky Jam recibe Doctor Honoris Causa y lidera el Latin Rhythm Airplay con “Hiekka”

El artista urbano Nicky Jam ha sido distinguido por la Universidad de la Costa (CUC) con el título de Doctor Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural.

Este reconocimiento destaca su liderazgo en la creación de negocios diversos, la generación de empleo y su significativo aporte a la industria creativa y cultural, más allá de su exitosa carrera musical.

La ceremonia, celebrada en Barranquilla, resalta el compromiso del reguetonero con el desarrollo de iniciativas que trascienden el ámbito artístico, consolidándolo como un referente en el emprendimiento cultural latinoamericano.

Paralelamente, Nicky Jam celebra otro logro importante en su trayectoria musical.

Su más reciente sencillo “Hiekka”, en colaboración con el colombiano Beéle, ha alcanzado el puesto número uno en el listado Latin Rhythm Airplay de Billboard.

La canción, lanzada bajo el sello Virgin Music Latin, marca el primer número uno del artista desde su firma global con Virgin Music Group.

“Hiekka” escaló rápidamente en el ranking, pasando del puesto cinco al primero gracias a un incremento del 17 % en impresiones de audiencia, alcanzando los 7.2 millones solo en Estados Unidos durante la semana del 28 de agosto al 4 de septiembre.

Este éxito representa un hito triple: es el debut de Beéle en la cima de este listado, el primer número uno de Nicky Jam bajo su nuevo sello discográfico, y una reafirmación de su vigencia en la escena del ritmo latino.

Con este sencillo, Nicky Jam no solo reafirma su capacidad de conectar con el público a gran escala, sino que también continúa expandiendo su legado musical. Por su parte, Beéle consolida su ascenso como uno de los artistas urbanos emergentes con mayor proyección internacional.

El reconocimiento académico y el éxito comercial de “Hiekka” evidencian el impacto multifacético de Nicky Jam en la cultura contemporánea, posicionándolo como un ícono que trasciende la música para influir en el desarrollo creativo y empresarial de la región.