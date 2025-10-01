Juanes regresa a concierto en España después de 9 años

Han pasado nueve años desde que Juanes se presentó por última vez en la capital española, en el entonces WiZink Center, donde compartió escenario con Pablo López y una joven Rosalía.

Hoy, el artista colombiano anuncia su regreso con un espectáculo que promete ser inolvidable.

El próximo 1 de marzo de 2026, el Movistar Arena será testigo de un recorrido por los grandes himnos que marcaron la carrera del intérprete de La Camisa Negra, A Dios Le Pido y Es Por Ti, junto a los éxitos más recientes de sus álbumes Más Futuro Que Pasado, Origen y Vida Cotidiana.

JUANES EN ESPAÑA CREDITOS UNIVERSAL MUSIC OCTUBRE 2025 Ampliar

“España siempre ha sido como un segundo hogar para mí. Este concierto es mi manera de devolverles todo ese cariño”, afirmó Juanes, quien acumula múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y es considerado uno de los artistas más influyentes de la música en español.

Este show, producido por Iglesias Entertainment, será una de las paradas más esperadas de su gira mundial, que recorrerá América y Europa en 2026.

Las entradas estarán disponibles próximamente en los canales oficiales del Movistar Arena.