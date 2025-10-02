Santa Fe inicia su camino en la Copa Libertadores femenina ante Always Ready

Este jueves inicia la Copa Libertadores Femenina en territorio argentino, que irá hasta el próximo sábado 18 de octubre. Independiente Santa Fe tendrá su primer duelo el mismo día del partido inaugural, ante Always Ready de Bolivia, correspondiente a la fecha 1 del Grupo A.

Las Leonas llegan a esta competencia internacional como uno de los equipos femeninos más fuertes del continente y buscan consolidarse con un título internacional, luego de ser finalista en 2021 y 2024.

Para Santa Fe, el encuentro con las bolivianas es mucho más que un simple debut en la competición, es un duelo clave en el que podrá asegurar el rumbo en su grupo. Una victoria no solo le daría confianza, sino que lo acercaría más a la próxima fase, teniendo en cuenta que se repetirá la final de la edición final ante Corintias, actual campeón, y también tendrá que verse la cara con Independiente del Valle de Ecuador.

¡Iniciamos nuestra segunda práctica ✔️! Esta vez en Avellaneda 🇦🇷.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/NgI5W81gU6 — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) October 1, 2025

Por otra parte, Always Ready es un digno rival para el equipo colombiano, pues son las actuales Bicampeonas de la Liga Femenina Boliviana. Su título más reciente lo obtuvieron el pasado 27 de agosto, cuando se impusieron 4-3 a Astor Fútbol Club.

En la competencia internacional, el panorama es diferente para las bolivianas, aún van tomando experiencia en este torneo, ya que apenas es su segunda participación. Sin embargo, se trata de un equipo con un planteamiento muy defensivo que le apuesta por los ataques rápidos. Sobre el papel, las bogotanas llegan como favoritas.

Hora y fecha de dónde se jugará el partido

El duelo entre Always Ready e Independiente Santa Fe, se disputará en el estadio Florencio Sola de Banfield, a partir de las 6:00 P.M. (hora colombiana). Usted podrá seguir el minuto a minuto del partido a través de la página web de Caracol Radio.