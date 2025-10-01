Cali y Santa Fe llegan a la Libertadores Femenina con bajas sensibles: novedades para el torneo

La Copa Libertadores Femenina está próxima a iniciar este jueves 2 de octubre, en territorio argentino. Serán 16 clubes representantes de Sudamérica, en los que estarán presentes dos equipos colombianos que disputaran el mayor premio del continente.

Colombia ha venido teniendo buenas participaciones en la mayoría de las ediciones del torneo continental, ratificando así el crecimiento de este del fútbol femenino en el país. Incluso, Atlético Huila fue campeón en 2018 de la mano de la experimentada jugadora, Yoreli Rincón.

Deportivo Cali, actual bicampeón de la Liga Femenina Colombiana será uno de los dos equipos colombianos, ubicado en el grupo D del certamen, junto a Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile.

El otro club es Independiente Santa Fe, subcampeón del torneo local. El Cardenal, que ha llegado a la final en dos ocasiones en 2021 y 2024, pero no ha podido superar a Corinthias, equipo con el que se ha encontrado en ambas oportunidades. En esta edición hacen parte del grupo A junto a Independiente del Valle (Ecuador), Always Ready (Bolivia) y Corinthias (Brasil).

¿Cómo llegan los equipos a la Copa Libertadores?

El grupo base de Santa Fe, dirigido por Omar Ramírez, presente 7 bajas por lesión de cara a la Copa Libertadores Femenina. Una de las más importantes es la de la 10 del equipo, María Camila Reyes, junto a Micheel Baldallo, Gabriela Huertas, Sara Martínez, Laura Tovar, Nelly Córdoba y Heidy Mosquera, que se lesionó en la vuelta de la final.

No obstante, antes de desplazarse a Argentina, ‘las leonas’ se reforzaron con el fin de conseguir la gloria continental. Las nuevas incorporaciones son: Ysaura Viso, Mariana Muñoz, Juana Ortegón, Liz Katerine Osorio, Leury Basanta, María Nela Carvajal y Ana Milé González.

El estreno de las ‘leonas’, es este jueves 2 de octubre ante Always Ready, en el estadio Florencio Sola. Mismo día que se da inicio del certamen que se disputará hasta el 18 del mismo mes.

Las caleñas tienen dos bajas sensibles en su equipo. Una de ellas es la jugadora Ingrid Guerra, quien sufrió un trauma en su tobillo derecho que terminó en una intervención quirúrgica y la alejará de esta competencia internacional. La delantera fue una pieza clave en la obtención del reciente título.

Otra importante novedad es la desintegración del cuerpo técnico campeón. Sebastián Solís, asistente técnico, no viajó a Buenos Aires, este martes 30 septiembre, se quedará en el país asumiendo nuevos rumbos deportivos. Sin embargo, el equipo caleño se reforzó con María Marquínez, atacante de 26 años que llega desde Inter Palmira. Acompañada de Sindy Sánchez, extrema de tan solo 19 años con pasado goleador Orsomarso.

El primer reto de las ‘azucareras’ será ante Libertad de Paraguay, este viernes 3 de octubre en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por la primera fecha de la fase de grupos.